Isparta'daki kadın üreticilere teknik gezi

Cumhurbaşkanlığı'nın birinci 100 günlük icraat çalışması kapsamında, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bir grup üretici kadın ile İzmir'e teknik gezi düzenlendi. Gezide, kadın kooperatifleri ziyaret edilerek, yapılan çalışmalar kapsamında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanlığı birinci '100 Günlük İcraat Programı' kapsamında, Tarım ve Orman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Ticaret Bakanlıkları ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte bir grup üretici kadın için teknik gezi düzenlendi. İki gün olarak planlanan teknik gezinin ilk gününde Aydın ili Kuyucak ilçesinde kurulu Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret edilerek, kooperatif başkanı Emine Ertürk'ten, kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi alındı. Gezinin ikinci gününde ise kadın girişimciler tarafından kurulan ve bu konuda oldukça yol kat etmiş olan İzmir Seferihisar'da faaliyet gösteren Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ayrıca, kooperatif çalışmaları ile kurulduğu tarihten bugüne kooperatif yolculuğu hakkında kooperatif başkanı Neptün Soyer, İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Müdürü Yasemin Güngör ve toplantıda hazır bulunan ekip arkadaşları tarafından bilgiler verildi. Toplantının ardından, Seferihisar'ın üretici kadınlarının ev yapımı yiyecek ve el işi ürünlerinin satıldığı meşhur Sığacık Pazarı gezildi. Daha sonra kadın girişimcilere farklı bir örnek teşkil etmesi açısından, Aydın Germencik İlçesi Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisi gezilerek, kooperatif yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alındığı belirtildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan yazılı bilgilendirmede, "Her zaman girişimci ve çalışkan kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu hatırlatır, üretici kadınlara yönelik olarak düzenlediğimiz bu ve bundan sonrada düzenleyeceğimiz teknik gezilerimizin Ispartalı kadın üreticilerimize faydalı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ISPARTA