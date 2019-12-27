Isparta'daki kadınlara 'Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'daki kadınlara 'Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu' - Son Dakika

Isparta'daki kadınlara 'Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu'

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında eğitim...

Isparta'daki kadınlara 'Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu', System.String[]

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında eğitim faaliyetleri sürüyor.


Isparta'da geçtiğimiz aylarda Gönen Güneykent Kasabası ile Atabey İslamköy Köylerinde düzenlenen Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kurslarının üçüncüsü, kalabalık bir kadın girişimci grubunun talebi üzerine Eğirdir ilçe merkezinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ve Mühendis Murat Çankaya tarafından verildi. Kooperatifleşmenin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi, yönetim ve denetim kurullarının görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında 5 iş günü devam eden ve 23 kursiyerin katıldığı kurs sonunda sertifika töreni düzenlendi.


Belediye toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde Isparta İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Selda Dirik, Eğirdir İlçe Tarım Orman Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Ahmet İçalan, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.


Sertifika töreninde konuşan Isparta İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, "Bu yapılan bu eğitim boşa çıkmasın, bu belgeler duvara asılı kalacak bir belge olarak kalmasın. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle başarılar diliyorum" dedi.


Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen Genel Kooperatifçilik Eğitimi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Eğitimi ve Kadın Kooperatifçilerin Eğitimi faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı
Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:40 "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz" - Son Dakika
22:40 Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
22:35 Hırsızlar çaldıkları tırla kayıplara karıştı - Son Dakika
22:35 Beşiktaş moral buldu - Son Dakika
22:27 Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Eğitime Bakış dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya... - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'daki kadınlara 'Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]