Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti - Son Dakika
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Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti

14.09.2022 18:58
Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti

Isparta'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bu yıl 15 bin 894 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

Isparta'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bu yıl 15 bin 894 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

KYK Isparta İl Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere, kentte hizmet veren 13 KYK yurduna başvuru yapan bütün öğrencilerin yurtlara yerleştiğini söyledi.

Kent genelinde bulunan yurtlara bu yıl 15 bin 894 öğrencinin yerleştiğini belirten Danayiyen, "Isparta'da 13 yurt müdürlüğümüz bulunmakta ve bu yurtlarımızın kapasitesi 19 bin 44 kişilik. Isparta'da şu anda hiçbir öğrenci barınmasıyla ilgili bir sıkıntımız bulunmuyor." dedi.

Yurtlardaki doluluk oranının yüzde 75 olduğuna değinen Danayiyen, yurtların 11 bin 300 kız öğrenci, 7 bin 740 erkek öğrenciye hizmet vereceğini aktardı.

Yurtta kalan öğrencilere barınma hizmeti dışında sportif alanlarda da hizmet verildiğini belirten Danayiyen, "Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak adına sportif alanlarda hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarımız da basketbol, voleybol, halı sahalarımızda sportif alanlardan faydalanıyor. Uyum programlarıyla başlayıp, öğrencilerimize yetenekleriyle ilgili kurslar açıyoruz." diye konuştu.

Ek tercihlerle yurda yerleştirilmeyi bekleyen öğrencileri KYK yurtlarında misafir ettiklerini anlatan Danayiyen, öğrencilerin talep etmeleri halinde yurtlarda misafir öğrenci statüsünde barındırmaya devam ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Yurtlar Kurumu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti - Son Dakika
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