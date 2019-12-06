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Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye
7 saat önce
Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Selma-Orhon Atameriç Anaokulu öğrencileri, Isparta'nın Gelendost ilçesindeki kardeş okulu olan Elma Şekeri Anaokulu'ndan gelen hediye ile sevinde boğuldular. Isparta'daki kardeş okulun minik öğrencileri Kandıra'da bulunan arkadaşlarına Isparta elması gönderdi. Elmaları alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - KOCAELİ
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