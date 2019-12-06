Son Dakika Haberleri: Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye
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Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye

7 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.

Isparta'daki miniklerden Kocaeli'deki kardeşlerine hediye, System.String[]

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Selma-Orhon Atameriç Anaokulu öğrencileri, Isparta'nın Gelendost ilçesindeki kardeş okulu olan Elma Şekeri Anaokulu'ndan gelen hediye ile sevinde boğuldular. Isparta'daki kardeş okulun minik öğrencileri Kandıra'da bulunan arkadaşlarına Isparta elması gönderdi. Elmaları alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - KOCAELİ

Gelendost, Kandıra, Kocaeli, Isparta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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