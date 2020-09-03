Isparta'daki narkotik operasyonlarında 12 tutuklama - Son Dakika

Isparta polisinin son bir ay içerisinde düzenlediği narkotik operasyonlarda yakalanan 97 şahıstan 12'si tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Ağustos narkotik operasyonlarını sürdürdü. Bu operasyonlarda 97 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan, 189,89 gram esrar, 56,44 gram eroin, 34,15 gram metamfetamin, 1,63 gram kokain maddeleri, 122 adet sentetik ecza, 3,51 gram kannabinoid, 40 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu maddenin yapımında kullanılmak üzere aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarısı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 2313 SKM suçlarından işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA