Isparta'daki ölümlü kazalar 75 azaldı

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen İl Trafik Değerlendirme Toplantısı'nda, Isparta yüzde 1,7'lik oran ile 81 il arasında en az ölümlü kaza meydana gelen 13. şehir oldu.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen İl Trafik Değerlendirme Toplantısı'nda, Isparta yüzde 1,7'lik oran ile 81 il arasında en az ölümlü kaza meydana gelen 13. şehir oldu. Polisin yaptığı denetim ve ilgili tedbirler sonucu, kentte yılın ilk 6 aylık diliminde, ölümlü kazalar geçen yıla göre yüzde 70, can kayıpları da yüzde 75 oranında azaldı.



Isparta trafik değerlendirme toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Kentte, alınan önlemler ve artan denetimler sonucunda özellikle ölümlü kazalarda geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 70 oranla düşüş yaşandı.



1 Ocak - 31 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 6 aylık trafik değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Yaşar Görgün, şehirdeki trafik güvenliği ile ilgili sunum yaparak, 2018-2019 yılları ilk 6 ayın karşılaştırmasını rakamlarla paylaştı.



Denetim ve tedbirlerle ölümlü kazalarda yüzde 75 oranında azalma oldu



Tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda 178 bin 392 motorlu taşıt sayısına sahip Isparta'da 2018-2019 yılları ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 70, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. 2018-2019 yılları 6 aylık ölümlü kaza sayısı azalış sırasına göre Isparta yüzde 1,7 kaza oranı ile Türkiye genelinde ölümlü kaza sayısı azalan iller arasında ise 13. sırada yer aldı.



Belediyenin otopark çalışması hazırlığı



Toplantıda söz alan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta şehir içindeki trafiği rahatlatmak ve sürücüleri otoparkları daha rahat yönlendirmek için yeni bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını söyledi.



Seymenoğlu: "Denetimlerden kesinlikle taviz vermemenizi istiyorum"



Trafikle ilgili alınan önlemler sayesinde Isparta'nın iyi bir noktaya geldiğini belirten Vali Ömer Seymenoğlu, "81 il geneli rakamlarımıza baktığımız zaman iyi bir yerdeyiz. Tedbir, önlemlerinin yanı sıra alt yapıyla ilgili ciddi sıkıntımızın olmaması, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve eğitim seviyelerinin yüksek olması bunun bir göstergesidir. Bu tür toplantılarda ortak akılla alacağımız ve uygulayacağımız kararlar sonucu karayollarımız, trafiğimiz daha güvenli olacaktır. Kuralları elbet uygulamamız lazım. Denetim, kontroller esnasında sürücü ve yayalarımızla muhatap olurken, belli kurallara bizlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlere de kesinlikle taviz vermemenizi istiyorum. Bunu uygularken vatandaşlarımız arasında diyalogu da en iyi şekilde kurmalıyız" diye konuştu.



Trafik değerlendirme toplantısında kolluk kuvvetleri temsilcileri, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de söz alarak, kent trafiğinin daha rahat ve akıcı olması konusunda görüş ve önerilerini paylaştılar. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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