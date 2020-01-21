Isparta'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Isparta'da aralarında tartışma çıkan bir kişiyi silahla vurarak kaçtıktan bir süre sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Isparta'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Isparta'da aralarında tartışma çıkan bir kişiyi silahla vurarak kaçtıktan bir süre sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.


Olay, geçen Pazar günü saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile Süleyman Y. arasında hakaret meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Süleyman Y., yanındaki silahla Hasan S.'yi bacağından vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüpheli Süleyman Y.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında dün 'Ateşli silahla yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Isparta, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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