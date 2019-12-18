Isparta'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünde çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Eray E. tabancayla tekrar gece kulübüne gelerek, 4 kişiyi yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan Can Polat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada gece kulübünün önünde yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Görüntülerde Eray E'nin gece kulübünün önündeki kalabalığa doğru geldiği, sözlü tartışmanın ardından zanlının tabanca ile karşısındakilere ateş ettiği görülüyor.

Isparta'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:29 Kaynak: AA
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