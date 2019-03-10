Son Dakika Haberleri: Isparta'daki Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Büyük Yangın

Isparta'daki Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Büyük Yangın

1 saat önce

Isparta Yakaören'deki solucan gübresi üretim tesisinde çıkan yangında, alevlerin sardığı çatı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Isparta'daki Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Büyük Yangın, System.String[]
Isparta Yakaören'deki solucan gübresi üretim tesisinde çıkan yangında, alevlerin sardığı çatı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında müdahalede bulunan itfaiye ekipleri de zor anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Isparta Merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Yay'a ait olduğu belirtilen solucan gübresi üretim tesisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi alevler sonucu tesisin çatı kısmını sardı. Çevredekiler tarafından durumuna haber verilmesi üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin çatıyı tamamen sardığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, zaman zaman söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, solucan gübresi üretim tesisinin çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Isparta, Güncel
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