Isparta'daki tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Isparta'da bulunan tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin 69 kişi ziyaret etti.

Kent, antik kentleri, kanyonları tabiat ve milli parklarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Bünyesinde sosyal donatılar barındıran tabiat ve milli parklarda geçen yıl 476 bin 69 kişi ağırlandı.

Ziyaretçiler doğayla baş başa kalmamanın yanı sıra bölgedeki yaban hayatı gözlemleme fırsatı da buluyor.