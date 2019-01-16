Isparta'daki Torbacı Operasyonuna 2 Tutuklama
1 saat önce
Isparta'da narkotik polisi tarafından 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Isparta
'da narkotik polisi tarafından 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, il merkezindeki Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerinde planlı operasyon düzenledi. Kentteki 2 mahallede yürütülen operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 7'sine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden O.A. ve M.R.O. sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:39 Kaynak: İHA
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