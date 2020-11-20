Isparta'daki tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorulacak - Son Dakika

Isparta'daki tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorulacak

20.11.2020 16:11
Isparta'daki tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorulacak, System.String[]

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren tüm kamu ve özel bankalara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren tüm kamu ve özel bankalara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbir kararları aldı. Alınan karara, il genelindeki tüm kamu ve özel bankalara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/11/2020 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile Vatandaşlarımızın İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde görevlendirdiği görevlilerce yapılmasına karar verilmişti. HES Kodu Sorgulamasının 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren İlimizde bulunan tüm Kamu ve Özel Bankalara girişlerde uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'daki tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorulacak - Son Dakika


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