Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi - Son Dakika

Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi

6 saat önce

Isparta'daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi.

Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi, System.String[]

Isparta'daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi. Son yapılan düzenleme ile ücretli otopark uygulamasına geçilen cadde sayısı 9'a yükseldi.


Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.


Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak'ta şehirdeki 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren 6 noktada daha başlayacak.


Isparta Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve113 Cadde'de uygulanan ücretli otopark uygulamasının, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam- Aksu Caddesi), 6 Mart Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Antalya Yolu (Müftülük-Demirköprü), 119 Cadde (Kavaklı Cami-Kesikbaş Türbesi), 111 Cadde (Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami) bölgelerinde de hayata geçirileceği açıklandı. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]