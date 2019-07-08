Son Dakika Haberleri: Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışma başlattı.

Kent merkezindeki Aksu Caddesi üzerinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 parça halinde 2.59 eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 29 adet 9 milimetre çapında fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, İ.M. ve Y.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yaptı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]