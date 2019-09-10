Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli M.Ç, emniyette ifadesi ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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