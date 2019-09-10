Son Dakika Haberleri: Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
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Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Ç, emniyette ifadesi ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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