Son Dakika Haberleri: Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
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Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan iki zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Polisin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, belirlenen 13 adrese 17 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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