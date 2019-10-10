Son Dakika Haberleri: Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Son Dakika Güncel Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

1 saat önce

ISPARTA'da, polis ekiplerince 1 haftadır yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi yakalandı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

ISPARTA'da, polis ekiplerince 1 haftadır yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, şüphelilerden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması ile ticaretinin önlenmesine yönelik 1- 8 Ekim'de yapılan operasyonlarda, 22 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3 parça halinde toplam 6,04 gram eroin maddesi, 4 parça halinde 97,54 gram metamfetamin maddesi, 7 ecstasy hap, 62 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ile 31 dolu fişek, hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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