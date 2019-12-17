Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında çeyrek final vizesini alan iller belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında çeyrek final vizesini alan iller belli oldu - Son Dakika Spor

Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında çeyrek final vizesini alan iller belli oldu

6 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Akdeniz Voleybol Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında çeyrek final vizesini alan iller belli oldu, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Akdeniz Voleybol Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Kentte, 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan müsabakalarda erkeklerde Antalya, Adana, Osmaniye, Karaman, Hatay, Burdur, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, kızlarda Mersin, Antalya, Osmaniye, Burdur, Adana, Isparta, Karaman, Kahramanmaraş, Hatay il takımları mücadele etti.


ANALİG Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları seremoni törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek katıldı.


Vali Ömer Seymenoğlu böylesine önemli bir etkinliğin Isparta'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.


Isparta spor alanında da çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu belirten Seymenoğlu, gençlere turnuvada başarılar diledi.


Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeyrek finale yükselen il takımlarına başarılar diledi. Isparta ev sahipliğinde 256 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen grup müsabakaları hayli çekişmeli geçti.


Grup müsabakalarında başarı gösteren sporculara ödül töreni ile madalya ve başarı belgesi takdim edildi.


Müsabakaların sonunda, erkeklerde Isparta, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana çeyrek finale yükselirken, kızlarda ise Isparta, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Mersin il takımları çeyrek final vizesi aldı.


ANALİG Çeyrek Final Müsabakaları 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilecek. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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