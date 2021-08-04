Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaşlar müdahale etti. Arazinin dağlık bölümüne araçlar ulaşamadığı için iş makinelerinin yol açması bekleniyor. Yüzlerce vatandaş da dünyaca ünlü Kovada Milli Parkı'ndaki yangını söndürmek için seferber oldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yangını duyar duymaz olay yerine gitti.

YANGIN İÇİN TSK DEVREYE GİRDİ

Kovada Milli Parkı'nda başlayan yangın için TSK devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdiğini duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.



