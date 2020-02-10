Isparta'daki yangında hayatını kaybeden Tuğçe'nin okulunda üzüntü yaşanıyor - Son Dakika
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Isparta'daki yangında hayatını kaybeden Tuğçe'nin okulunda üzüntü yaşanıyor

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki kardeşiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş'ın okulunda üzüntü yaşanıyor.

Isparta'daki yangında hayatını kaybeden Tuğçe'nin okulunda üzüntü yaşanıyor, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki kardeşiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş'ın okulunda üzüntü yaşanıyor.

Altınbaş'ın eğitim gördüğü Şehit Latif Keçeci Anadolu Öğretmen Lisesindeki sınıfına gelen arkadaşları ve öğretmenleri, genç kızın sırasına çiçek ve fotoğrafını bıraktı. Altınbaş'ın öğretmenleri ve arkadaşları, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua etti.

Altınbaş'ın sınıf öğretmeni Gonca Türkoğlu, AA muhabirine, Tuğçe'nin sesiz, içine kapanık bir öğrenci olduğunu söyledi.

Öğrencisinin sınıftaki arkadaşlarıyla iyi geçindiğini belirten Türkoğlu, "Derslerine imkanları el verdiği sürece çalışıyordu. Dersleri iyiydi. O şartlarda bile ödevlerini yapmaya çalışan bir öğrencimizdi. Sorumluluklarını yerine getirirdi. Polis olmak istediğini söylerdi." ifadelerini kullandı.

Salur Mahallesi'nde 7 Şubat'ta bir evde çıkan yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe ve Faruk Altınbaş (4) hayatını kaybetmişti.

Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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