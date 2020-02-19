Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü - Son Dakika
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Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında yaralanan 5 kardeşten ikincisi de yaşamını yitirdi.

Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında yaralanan 5 kardeşten ikincisi de yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde geçen ay bir evde çıkan yangında yaralanan 1 yaşındaki Abdurrahman Hassane, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında ölen kardeşlerin sayısı ikiye yükseldi.

Şarkikarağaç ilçesinde 29 Ocak'ta bir evde çıkan yangında 5 kardeş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Suriyeli ailenin 5 çocuğundan Muhammet Hassane (6) hayatını kaybetmiş, diğer 4 çocuk ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada sobadan çıktığı belirlenmişti.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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