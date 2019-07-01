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Isparta'daki zehir taciri Burdur'da yakalandı

33 dakika önce

Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, polisin yaptığı takip sonucu Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta'daki zehir taciri Burdur'da yakalandı, System.String[]
Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, polisin yaptığı takip sonucu Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Isparta'ya getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticaretini engellemek adına çalışma başlattı.

İl merkezindeki Davraz Mahallesi'nde zehir tacirliği yaptığı tespit edilen D.G. narkotik polisince takibe alındı.

Şüpheli D.G.'nin Burdur'un Bucak ilçesinde olduğunu saptayan emniyet ekipleri, ilçede operasyon düzenledi.

Bucak'ta ev operasyonu düzenleyen ekipler, D.G. ile birlikte şüphelinin Isparta ve Bucak'taki ikamet aramalarında 5 gram eroin maddesi ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli, daha sonra polis ekipleri tarafından Isparta'ya getirilerek çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:57 Kaynak: İHA
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