Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi - Son Dakika

Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi

30.11.2020 16:50
Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi, System.String[]

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) gerçek gülsuyu ile sentetik gülsuyu arasındaki farkın anlaşılması amacıyla 81 İl Valisi ve 360 Oda başkanına kentte üretilen gerçek gülsuyu ve lavanta kolonyasından oluşan bir paket gönderdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) gerçek gülsuyu ile sentetik gülsuyu arasındaki farkın anlaşılması amacıyla 81 İl Valisi ve 360 Oda başkanına kentte üretilen gerçek gülsuyu ve lavanta kolonyasından oluşan bir paket gönderdi. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, "Gerçek gülsuyu Isparta'da üretilir, bu gülsuyunu tüm Türkiye kullanmalıdır" dedi.

Dünyada gül çiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olan Isparta'da, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 2 ay önce aldığı bir kararla gerçek gülsuyunun kentte imal edildiğine yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında gerçek gülsuyu ile sentetik gülsuyunun ayırt edilmesi için farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. ITSO, bu farkındalığı sağlamak için 81 İl valisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı 360 Oda başkanına gönderilmek üzere gerçek gülsuyu ve lavanta kolonyasından oluşan bir paket hazırladı. Paket içerisinde gülsuyu ve lavanta kolonyası hakkında bilgiler de yer aldı. Hazırlanan paketler adreslere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

"Amacımız gerçek gülsuyunun il yöneticileri tarafından bilinmesidir"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, oda meclisinin 2 ay önce aldığı kararla gerçek gülsuyunun Isparta'da üretildiğini tüm Türkiye'ye tanıtma amacında olduklarını söyledi. Tutar, "Bu bağlamda sayın milletvekillerimizden de destek gördük. Amacımız tüketicimiz bu gülsuyunu bilinçli olarak alsın. Sentetik gülsuyunun satılması gibi bir söylemimiz yok. Tüketici gerçek gülsuyu ile sentetik gülsuyu arasındaki farklılığı bilerek alsın istiyoruz. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacındayız. Bu bağlamda hem Isparta'nın tanıtımı olsun hem de daha önce başladığımız bir projenin devamı olarak birer paket hazırladık. Bu paketlerimizde gülsuyu ve lavanta kolonyası var. Ayrıca paketlerin içerisinde ürünlerin tarihçeleri var. Bu paketlerimizi 360 oda başkanımıza ve 81 İl valimize gönderiyoruz. Amacımız gerçek gülsuyunun il yöneticileri tarafından bilinmesidir" dedi.

"Gerçek gülsuyu Isparta'da üretilir"

Bundan sonraki süreçte Isparta'ya gelen yabancı misafirlere de bu ürünlerin hediye edileceğini ifade eden Tutar, "Gerçek gülsuyu Isparta'da üretilir, bu gülsuyunu tüm Türkiye kullanmalıdır. Bu ürün de Isparta'dan çıkmalıdır" diye konuştu.

"Gülsuyunun birçok faydası var"

Gülsuyu ve lavanta ürünlerinin faydalarından bahseden Tutar, "Gülsuyunun faydalarından bir tanesi bu pandemi sürecinde daha çok ortaya çıktı. Antioksidan içeriğe sahip olan gülsuyu ciltte bulunan hücreleri yenileyerek, cildin yaşlanmasını geciktirir. Cildin parlak ve genç görünmesine katkı sağlar. Gülsuyunu oda içerisinde bulundurmak hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir. Lavanta ürünleri de sinirleri yatıştırmakta faydalıdır. Aynı zamanda uyku bozukluklarında da tedavi edici bir özelliğe sahiptir" dedi. - ISPARTA

Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi
Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi
Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi
Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi
Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi

Türkiye, Ticaret, Lavanta, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'dan 81 İl valisi ve 360 Oda başkanına gerçek gülsuyu gönderildi - Son Dakika


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