Isparta'dan

Isparta'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için yürüyüş düzenlendi. Isparta Belediyesi önünden gerçekleşen yürüyüşe yoğun katılım gerçekleşti.



Kentte, belediye önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde bir yürüyüş yapıldı.



Etkinliklere Isparta Valisi Ömer Seymenolu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri, engelliler dernek başkanları, öğrenciler ile özel çocuklar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Engelliler Dernek Yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende, Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz, bir konuşma yaptı.



Engelli insanlara acıma hissiyle yaklaşılmamasını isteyen Gökgöz, "Tüm dünyada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli insanların her gün yaşadıkları sıkıntılar, sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, arkadaşlarının, toplumun kısacası tüm insanlığın ortak bir sorunudur.



İnsanların engelli olmaları çeşitli etmenlere bağlı olarak meydana gelen bir sonuç olmamakla berbare, engellilerin normal, zorluk çekmeden bir yaşam sürmeleri ancak ve ancak toplumun eğitimi, biliçlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artmasıyla mümkündür. Bu noktada, engelli vatandaşlara acıma duygusu ve acıma hissi ile yaklaşmaktan ziyade, onların yaşamını kolaylaştırıcı kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu kuruluşları, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine, güçlendirilmesine ayrı bir önem verilmelidir" dedi.



"Bizler de sizlerin desteği ile engelleri ortadan kaldırmak için çabalayacağız"



'En büyük engel sevgisizlik' diyen Gökgöz, "En başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere, bir çok belge engellilik sorunu temelde, özde bir insan hakları sorunu olarak ele almakta ve faaliyetlerini buna göre yürütmektedir. Ülkemizdeki anayasamız ve yasalarımız da engellilere ilişkin olarak evrensel değerleri yansıtan paralel düzenlemeleri ön görmüş, devleti engellilerin sıkıntı ve sorunlarına yönelik hükümlü kılmıştır.Devletimizin evrensel değerlerde engelli vatandaşlarını sahiplenme çabası, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyunun desteğiyle gerçekten mana taşıyan, anlamlı ve gerçek bir boyuta, hedefe ulaşacaktır. Konuşmamın sonunda şunu belirtmek gerekirse, aslında en büyük engel sevgisizliktir. ve engelli insan yoktur, hayatı zorlaştıracak engeller vardır. Bizlerde sizlerin desteği ile engelleri ortadan kaldırmak için çabalayacağız. Farkındalık adına düzenlenmiş olduğumuz bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunarım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.



'Engelsiz' Mehteran gösterisi büyüledi



onuşmaların ardından Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği ile Isparta Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle program devam etti. Down sendromlu gençler ve belediye mehteran ekibi meydanı dolduran öğrenci ve vatandaşlara mehteran gösterisi sundu. - ISPARTA