Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi - Son Dakika
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Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi

29.05.2022 00:02
Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi

Isparta'da düzenleyecek Gül Festivali'nin tanıtılması amacıyla İstanbul Gülhane Parkı'na gül dikildi.

Isparta'da düzenleyecek Gül Festivali'nin tanıtılması amacıyla İstanbul Gülhane Parkı'na gül dikildi.

İstanbul'da yaşayan 60 bin Ispartalıyı temsil eden Isparta Gönülbirliği Derneği ile Isparta Belediyesi ekibi festivalin tanıtılması için İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda 3-5 Haziran'da yapılacak festival öncesinde Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi.

Gülhane parkı civarında dikilen güllerin yanı sıra, gül yapraklarından "Isparta" yazısı yazılarak parka gelenlere gül suyu ikram edildi.

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Kaynak: AA

Gülhane Parkı, İstanbul, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi - Son Dakika


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