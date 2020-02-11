Isparta'dan İdlib'e 11 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'dan İdlib'e 11 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Isparta'dan İdlib'e 11 tır yardım malzemesi gönderildi

19 dakika önce

Isparta'da Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 11 tır yola çıktı.

Isparta'dan İdlib'e 11 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Isparta'da Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 11 tır yola çıktı.

Isparta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Isparta Belediyesi ile çeşitli STK'lerin iş birliğinde toplanan malzemeleri taşıyan tırlar için Modernevler Mahallesi halk pazarında uğurlama töreni düzenlendi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, burada yaptığı konuşmada, binlerce Ispartalının bu tür yardımlara her zaman destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Toplanan yardımlar, çeşitli kuruluşlarla o bölgelere mutlaka ulaştırılıyor. Hepsinden Allah razı olsun çünkü sadece bu işler parayla olmuyor, biraz da gönül işi. Bu işi de STK'ler layıkıyla yapıyor. Bu tür yardımlar bundan sonra da eminim devam edecektir çünkü çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz, etrafımızda birçok mazlum insan var. Şu anda bile yüzlerce mazlum insan İdlib'den bu tarafa doğru hareket halinde, bir sürü mazlum var. Yardımlarda emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türkiye'nin uzun zamandır Suriyelilere yardım ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de 6 milyona yakın mülteci olduğunu belirten Başdeğirmen, "Mültecilerin hepsine bakıp iyi bir şekilde ilgileniyoruz. Ancak daha fazla mültecinin gelmesine de tahammülümüzün olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız açıklıyor. Bu hayırların ne kadar faydalı olduğunun bilincindeyiz. Yardımda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yardım tırları, dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Isparta, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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