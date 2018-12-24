Isparta'dan Konya Gezisi

Isparta Belediyesi vatandaşları ücretsiz olarak Konya gezisi düzenledi.

Isparta Belediyesi vatandaşları ücretsiz olarak Konya gezisi düzenledi.



Isparta'da yaşayan vatandaşlar Konya Kültür Gezisi kapsamında rehberler eşliğinde düzenlenen gezide Mevlana Türbesi, Sille Köyü ve Meram'ı dolaşma fırsatı buldu. İlk olarak Mevlana Türbesini ziyaret eden burada dualar okuyan vatandaşlar ardından Sille Köyü'ne geçti. Burada tarihi köyü ziyaret eden vatandaşlar ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Sema Gösterilerini izledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın'ın da katıldığı programın ardından aynı merkez içerisinde yer alan Konyanüma Panorama Müzesini de gezme fırsatı buldu. Son olarak Tavusbaba Türbesini ziyaret eden heyet ardından Isparta'ya hareket etti. - ISPARTA

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