Son Dakika Haberleri: Isparta'dan Konya Gezisi

Isparta'dan Konya Gezisi

57 dakika önce

Isparta Belediyesi vatandaşları ücretsiz olarak Konya gezisi düzenledi.

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Isparta Belediyesi vatandaşları ücretsiz olarak Konya gezisi düzenledi.

Isparta'da yaşayan vatandaşlar Konya Kültür Gezisi kapsamında rehberler eşliğinde düzenlenen gezide Mevlana Türbesi, Sille Köyü ve Meram'ı dolaşma fırsatı buldu. İlk olarak Mevlana Türbesini ziyaret eden burada dualar okuyan vatandaşlar ardından Sille Köyü'ne geçti. Burada tarihi köyü ziyaret eden vatandaşlar ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Sema Gösterilerini izledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın'ın da katıldığı programın ardından aynı merkez içerisinde yer alan Konyanüma Panorama Müzesini de gezme fırsatı buldu. Son olarak Tavusbaba Türbesini ziyaret eden heyet ardından Isparta'ya hareket etti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Meram, Konya, Isparta, Güncel
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