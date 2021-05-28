ISPARTA'DAN TAKSİM'DE YAPILAN CAMİYE 25 TON GÜL SUYU - Son Dakika

Taksim yapılan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta'dan gelen gül suyu sıkıldı.

Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı. Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız dedi.