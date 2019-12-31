Isparta Davraz'da Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı.



Kayak yarışmalarına Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü'nden 123 kayakçı ve 25 snowboardcu olmak üzere toplam 148 sporcu katıldı. Yarışmalar sonrasında finale katılma hakkı elde edecek olan sporcular belli oldu.



Vali'den uluslararası alanda önemli derece beklentisi



Kıyasıya mücadele içinde geçen yarışmaları izlemek üzere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Davraz Kayak Merkezi'ne gelerek, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Isparta'nın milli takım düzeyinde başarılı kayak sporcuları yetiştirmesi adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve desteklerinin süreceğini kaydeden Vali Seymenoğlu, kentte kayakta yetenekli çocukların olduğunu ve uluslararası alanda yakın zamanda önemli derecelerin geleceğine inandıklarını aktardı.



Kayak sezonunun nasıl geçtiği konusunda ziyaretçilerle görüş alışverişinde bulunan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yapılan tesislerle Davraz'ın tanıtımı için üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sezonun iyi geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. - ISPARTA