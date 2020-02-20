Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

7 saat önce

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı, System.String[]

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, iki kayakçı, çığın altında mahsur kaldı.

Çığ düştüğü ihbarını alan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından jandarmaya ait arama köpeği çığ altında kalan canlı kişilerin yerini tespit etti.

80 kişinin katıldığı tatbikatta, 20 kişiden oluşan ekip, çığ altında kalanların tespiti için çalışma yaptı.

Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de halat yardımıyla kurtarıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı şekilde yapıldığını belirterek, "Planda kağıt üzerinde yazılanları alanda uygulayarak test etmiş olduk. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayak Merkezi, Isparta, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık
Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]