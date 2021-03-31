Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni binasında - Son Dakika

Isparta'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yeni binasına taşındı. Açılışa katılan Vali Seymenoğlu, "Denetimli serbestlik uygulama hem adalet sistemi için hem de vatandaşlarımız için çok önemli" dedi.

Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve Baro Başkanı Ünsal Çankaya tarafından yapıldı. Açılışın ardından Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, katılımcılara yeni hizmet binasını gezdirerek bilgi verdi.

Açılışta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı da hizmet binasındaki konferans salonuna verilerek anıldı.

Anma töreninde konuşan Başsavcı Akbulut, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitleri anarak Isparta'da adli faaliyetlerin 4 hizmet basında devam ettiğini söyledi ve binaların hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu ise hizmete alınan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının ve yarın açılışı gerçekleştirilecek olan İcra Daireleri Müdürlüğü binasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz suça karışmış vatandaşlarımızı evrensel hukukun bir gereği olarak topluma kazandırabilmek için faaliyet yürüten bir kurumumuz. Bu uygulama hem adalet sistemi için hem de vatandaşlarımız için çok önemli. Binanın müdürlüğümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasında Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı da anan Vali Seymenoğlu, "Şehit edilmesinin 6. yılında rahmetli savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı anmamıza vesile olan Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. Şehitler bu milletin emaneti. Bu vesile ile ben, Mehmet Selim Kiraz savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum, geride bıraktıklarına sabırlar diliyorum" diye konuştu. - ISPARTA