(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL - Son Dakika

(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL

09.02.2021 11:52

(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL Gelendost Belediye Başkanı Sezgin'den marketlerde 10 TL'ye satılan elma tepkisi: "Kar marjlarınızı rekolteye göre düşürün" "8-10 TL'lik elma fiyatı tüketimi düşürüyor" Isparta'da hasat sezonunda 900 bin ton rekolte ile...

(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL

Gelendost Belediye Başkanı Sezgin'den marketlerde 10 TL'ye satılan elma tepkisi: "Kar marjlarınızı rekolteye göre düşürün"

"8-10 TL'lik elma fiyatı tüketimi düşürüyor"

ISPARTA - Isparta'da hasat sezonunda 900 bin ton rekolte ile rekor kıran elmanın yaklaşık 600 bin tonu sadece Gelendost ilçesinde yetiştirildi. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, depolarda şu anda 2.80 TL'ye alıcı bulan elmanın marketler ve pazarlarda kilogramı 8-10 liraya satılmasına anlam veremediklerini belirterek, "Market, hal ve pazarlardaki elma fiyatları tüketimi düşürüyor"

Türkiye'de üretilen her 4 elmadan 1'ini yetiştiren Isparta, hasat sezonunda 900 bin ton üretim ile rekor kırdı. Bu rekorda pay sahibi olan üretim merkezlerinin başında Gelendost ilçesi geliyor. İlçede 6 bin hektar alanda yapılan elma üretiminde bu sezon yaklaşık 600 bin ton elma üretildi. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, depoda 2.80 TL'ye satılan elmanın büyük marketler ve pazarlarda 8-10 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

"900 bin tonun yaklaşık 600 bin tonu ilçede üretildi"

Gelendost ilçesini 'elmanın başkenti' olarak tanıttıklarını belirten Mehmet Sezgin, kentte elmacılığın ilk olarak Eğirdir ve Gelendost ortaklığıyla beraber yürütüldüğünü söyledi. Rekolte olarak Eğirdir ilçesinin üzerine çıktıklarını ifade eden Sezgin, "Geçen sezon ilimizde üretilen 900 bin ton elmanın 550-600 bin tonu ilçemizde üretildi. 6 bin hektar alanda elma üretiyoruz. Eğirdir Gölü'nün nimetlerinden yararlanan bir ilçe olarak en kaliteli elmayı üretmek için önderlik yapıyoruz" dedi.

"Rusya'ya elma ihracatı açıldı"

Soğuk hava depolarında 250 bin tona yakın elmanın ihracat için beklediğini kaydeden Belediye Başkanı Sezgin, "Bugünlerde Rusya bölgesinin ihracatı açıldı. Irak bölgesinin açılmasıyla da elmada belli bir ihracat istikrarı yakalayacağımızı umudundayız. Bahçede ürettiğimiz ürünlerin dış pazarlara pazarlanması, yine son günlerde iç pazarda rant değerlerinin artması nedeniyle tüketimin azalmasından dolayı şu anda müstahsilimiz beklemede" diye konuştu.

"Elma şu anda ihracatta söz sahibidir"

Sezgin, kentin yaş meyve ve sebze ihracatında elmanın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Isparta yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 40-50'si elmacılık sektöründen kaynaklanıyor. Gül ve lavanta ise artı değerler oluyor. Isparta bir dönem halıcılıkla başladı arkasından güle geçti, şimdi lavanta var ama ondan önce Eğirdir ve Gelendost'ta üretilen elma gerçek değerlere sahip oldu. Elma şu anda ihracatta söz sahibidir" ifadelerini kullandı.

"Market ve pazarlardaki elma fiyatları tüketimi düşürüyor"

Hasat sezonunda bahçeden yapılan elma satışlarında fiyatların üreticiyi sevindirdiğini belirten Sezgin, "Üreticilerimiz normal değerinin de üzerine çıkmasından dolayı baya bir mutluluk yaşadı. Fakat şu anda fiyatlar depoda aynı bahçe standartlarına düştüğü için maalesef mutsuzluğun bir bölümünü şimdi yaşıyoruz. Bahçede elmanın kilogram fiyatı 2-2.2 lira iken şuanda depoda 2.80 TL. Bunun 70-80 kuruş masrafı var. Fakat nedense şehirlere gittiğimizde büyük marketler, hal ve pazarlarda elmamızın 8-10 lira olduğunu görüyoruz. Bu da tüketimin az olmasına sebep oluyor. Aradaki komisyoncu olarak tabir edilen insanlar biraz daha rekolteye uygun olarak aradaki kar marjlarını bağışlarlarsa Türkiye'nin tarımında büyük bir önderlik yapmış olurlar" dedi.

(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL
(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL
(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL
(ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL

Türk Lirası, Gelendost, Isparta, Market, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel (ISPARTA- Depoda 2.80 TL'ye satılan elma market ve pazarlarda 8-10 TL - Son Dakika


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