Üye Girişi
ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika

ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

03.06.2021 17:05

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 150 personelin katılımıyla TAMP Isparta tatbikatı gerçekleştirildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 150 personelin katılımıyla TAMP Isparta tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda çıkıp hastaneye sıçrayan yangına müdahale edilirken, hastanede mahsur kalan 6 hasta da itfaiye aracı ve halatla çatıdan iniş yapan görevli tarafından kurtarıldı.

Isparta AFAD İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Afet Müdahale Planı (TAMP Isparta) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında senaryo gereği Eğirdi ilçesine bağlı Akpınar köyü yol güzergahında piknik ateşi nedeniyle ormanlık alanda çıkıp, Eğirdir Eski Kemik Hastalıkları Hastanesi'ni tehdit ederek büyüyen yangına müdahale edildi. Yaklaşık 150 personelin katıldığı tatbikatta; Orman Bölge Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmaları yürütürken, UMKE ve Eğirdir Devlet Hastanesi sağlık ekipleriyle AFAD ekipleri ise hastanede yatarak tedavi görev 6 hastayı tahliye için harekete geçti. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı tatbikatta hastalar itfaiye merdiveni ve halatla çatıdan inen AFAD görevlisi tarafından kurtarıldı.

Kaymakam Adem Çelik, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, İnşallah bunların gerçeğini görmeyiz. Ama böyle eğitim faaliyetlerine de muhakkak ihtiyacımız var. Ben bütün arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum ve afetsiz bir yıl diliyorum herkese. Müdahale yerindeydi, zamanlama ve planlama çok yerindeydi. Güzel bir senaryo üzerinde çalışmışlar arkadaşlar, Eğirdir ilçesinde olabileceğine, gerçeğine en yakın bir tatbikattı diye konuştu.

Isparta AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan da Tatbikat ilimiz müdahale kapasitesinin yeterli olacağı birinci seviyede gerçekleşmiştir. Çok başarılı bir tatbikat oldu. İnşallah aslını yaşamayız. Ama bizim hareket halinde olmamız için bunlar çok gerekli. Şu anda tüm ekiplerimiz görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Ben katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 150'nin üzerinde arkadaşımız görev yaptı dedi.

ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT
ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT
ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT
ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

Tatbikat, Isparta, Eğirdir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!

Son Dakika Haberleri
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil         
17:45
Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü         
17:36
Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı         
17:24
TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu         
17:21
Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor         
17:05
Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu         
16:56
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:51:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ISPARTA EĞİRDİR'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement