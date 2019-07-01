Son Dakika Haberleri: ISPARTA Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor
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ISPARTA Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor

1 saat önce

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyorIsparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü'ne girerek kaybolan AK Parti ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın (51) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor
Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü'ne girerek kaybolan AK Parti ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın (51) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısında bulunan Höyükönü mevkisine dün saat 18.00 sıralarına ailesi ve arkadaşlarıyla gelen AK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını yanına alarak tekneyle göle açıldı. Bir süre sonra teknenin motoru durdurulurken, Murat Satılmış yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Murat Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Yaklaşık 50 metre tekneden uzaklaşan Murat Satılmış'ı kurtarmak isteyen oğlu ve damadı, teknenin motorunu çalıştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istedi. Kıyıdan başka bir tekneyle göle açılanlar Murat Satılmış'a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Murat Satılmış suda gözden kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, Eğirdir Jandarma Komutanlığı Bot Timi, Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İHH ve Gelendost Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen Murat Satılmış'ın izine rastlanamadı. Bölgede bu sabah arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Botla açılan ekipler Murat Satılmış'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalara bölgedeki balıkçı tekneleri de destek verdi.
ISPARTA Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
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