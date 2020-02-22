Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay düzenlediği basın toplantısıyla 2018-2019 yılındaki istatistik verileri değerlendirdi.

Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay düzenlediği basın toplantısıyla 2018-2019 yılındaki istatistik verileri değerlendirdi. Emniyet Müdür Yardımcıları Kamuran Koç, Enis Bilir ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda asayiş, trafik, terör, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele konularında düzenlenen operasyonlar, yapılan işlem sayıları, yakalanan şüpheli verileri kamuoyuna sunuldu.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Emniyet Müdürü Akay, " Asayiş ve huzurun en üst seviyeye ulaşması için herkesten gelecek bilgi bizler için çok önemli. Asayişi temin etmek için çaba gösteriyoruz. Geldiğimde Isparta sakin, sıkıntısız şehir olarak gördüm. Bazı sıkıntılar oldu ama alınan tedbirlerle 2-3 aydır sıkıntı yaşamıyoruz. Valimiz ve bakanımızın destek ve talimatıyla asayişi en iyi şekilde temin etmeyle ilgili ihtiyaçlarımız giderilecek. Zaten iyiyiz ama daha iyi duruma geleceğiz" dedi.


"Güven Masaları oluşturuldu"


Toplantıda önceyici kolluk faaliyetleri, kentteki sorumluluk alanları konusunda bilgi veren Akay, Güven Masalarının oluşturulduğunu bildirdi. Akay, Güven Masası'nın yanı sıra Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak personel sayısının artırıldığına dikkat çekti.


Isparta Emniyeti'nden ikincilik


2019 yılı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yapmış olduğu faaliyetlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi sonucu Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kendi kategorisinde 23 il arasında ikinci seçildiği bilgisi paylaşıldı.


Öte yandan Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün kişilere karşı işlenen her 10 suçu aydınlatmada ise yüzde 96,7 başarı ortalamasına ulaştığı bildirildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamada 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 40 artış oranı yakalandığı kaydedildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 80 bin denetim hedefinin üzerine çıkan Isparta Emniyeti 306 bin kontrol sayısına ulaştı. Ayrıca kazaların daha olması ve hız oranının yanı sıra hatalı sollama yapan sürücülerin önüne geçmek için drone çalışması yapıldı. Drone ile 2019 yılında 538 sürücüye ceza kesildi. Kom Şube Müdürlüğü, 2018 ile 2019 yılında yakalamada yüzde 29 artış sağladı. - ISPARTA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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