Isparta Emrespor grubunu lider tamamladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Bölge 6. Grupta mücadele eden Isparta Emrespor, Konya Gölyazı Belediyespor'u 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Bölgesinden Yunus Emre Çiftçi, Denizli Bölgesinden Hüseyin Asım Kılıç ve Talha Enes Taşçı isimli hakemler yönetti. Emrespor, 13. dakikada Ethem Özden ile öne geçerken, 33. dakikada Emre Topbaş ile farkı 2'ye çıkardı. Gölyazı Belediyespor'un golü ise 37. dakikada Serkan Kaya attı.

2. yarıda da rakibine göre üstün bir oyun sergileyen Emrespor, 90+2. dakikada Selim Kartal'la farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti. Emrespor bu sonucun ardından grubunu 7 puanla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Emresporlular, grup şampiyonluğunu doyasıya kutladı. - ISPARTA