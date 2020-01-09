Isparta endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Isparta endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti

6 saat önce

Endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia ettiISPARTA'da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Ramazan Gök (54) dün endoskopi yapıldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti

ISPARTA'da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Ramazan Gök (54) dün endoskopi yapıldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yakınları ihmal olduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde oturan Ramazan Gök, midesindeki rahatsızlık sonrası tedavi amacıyla dün Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Ramazan Gök'e hastanede rahatsızlığının belirlenmesi amacıyla aynı gün endoskopi yapıldı. Endoskopi müdahalesi sırasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Ramazan Gök, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavisi süren Ramazan Gök, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

'İHMAL SONUCU ÖLDÜĞÜNE İNANIYORUM'

Oğlu Tekin Gök, "Babam sadece midesinden rahatsızdı. Başka rahatsızlığı yoktu. Dün tedavisi yapıldıktan sonra durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Biz bunun üzerine başhekimle ve diğer yetkililerle görüştük. Bize endoskopi esnasında bir komplikasyon geliştiğini söylediler. Savcılığa haber verdim. Babamın ihmal sonucu öldüğüne inanıyorum. Şimdi otopsi yapıldı. Otopsi sonucu 3 ay sonra belli olacakmış. Babamdan başka orada endoskopi olan 3 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu biliyorum. Sorumlular hakkında soruşturma açılsın" dedi.

Ramazan Gök'ün cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Isparta endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti

Yukarıkaşıkara, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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