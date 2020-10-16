Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor - Son Dakika

Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor

16.10.2020 08:09
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor, System.String[]

19 salgınından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, 2 üniversiteden 50 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Isparta'daki esnafı olumsuz etkiledi.

COVID-19 salgınından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, 2 üniversiteden 50 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Isparta'daki esnafı olumsuz etkiledi. Kent için 'bacasız sanayi' olarak kabul edilen öğrenciler gelemeyince, berberinden taksicisine tüm esnafın işleri önemli oranda azaldı. Bölge esnafı, üniversitelerde bir an önce yüz yüze eğitime dönülüp, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladı.

Merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1992 yılında kurduğu, kendi adını taşıyan üniversitenin yanı sıra 2017 yılında YÖK kararıyla açılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bulunduğu Isparta'da, yaklaşık 50 bin öğrenci akademik eğitim alıyordu. Kentte 'bacasız sanayi' olarak kabul edilen ve çok sayıda esnafın geçimini sağladığı üniversite öğrencileri, pandemi nedeniyle evlerine dönünce, esnaf ve apart işletmecileri zor günler yaşamaya başladı. 2020- 2021 eğitim öğretim yılı için olumlu bir haber bekleyen esnaf, çaresiz durumda olduklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin ders saatleri dışında en fazla zaman geçirdiği kafeler sokağında bulunan iş yeri çalışanları ve esnaf, Demirören Haber Ajansı muhabirine işlerin büyük oranda düştüğünü aktardı.

'İŞLER YÜZDE 90 ORANINDA AZALDI'Bir kafede garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Halil Erdem, "Ben üniversitede iktisat öğrencisiyim. Uzaktan eğitim olunca bu iş yerinde çalışıyorum. Okul dönemlerinde bu kafede 4 kişi çalışır, yine de işlere yetişemezdik. Ama şu anda gördüğünüz gibi tek masada müşteri var ve ben tek başıma burayı idare ediyorum. İşler yüzde 90 oranında azaldı" dedi.'İNŞALLAH PANDEMİ BİTER DE HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLUR'Öğrencilerin bulunduğu dönemde yoğun bir insan sirkülasyonunun olduğu kafeler sokağındaki azalma gözle görülürken, aynı bölgede erkek kuaförü olarak çalışan İbrahim Akbaş, esnafın zor günler geçirdiğini kaydetti. İbrahim Akbaş, "Üniversitelerde uzaktan eğitim başladıktan sonra işler bayağı duruldu. Öğrenci varken Isparta kalkınıyor. Öğrenci olmayınca işler bayağı bir düştü. İnşallah pandemi biter de her şey eskisi gibi olur" diye konuştu.EMLAK SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİIsparta Emlakçılar Birlik Başkanı Ömer Çobaner de uzaktan eğitim dönemine geçilmesinin ardından memleketlerine dönen öğrencilerin kaldıkları yurt, apart ve daireleri boşaldığını vurguladı. Ömer Çobaner, şöyle konuştu:

"Isparta bir üniversite kenti olduğu için çok sayıda apart bulunuyor. Apartlar, yurtlar ve evlerin birçoğu şu an boş durumda. Apart işletmecilerinin birçoğu bu durumdan sonra hemen işe koyulup işletmesini tadilattan geçirerek daha yaşanır bir hale getirdi. Bu apartlar şu an dolu ve sahipleri de hallerinden oldukça memnun durumda. İkinci el eşyalar, izbe yerlerle bu işi yapanlar boş kaldı. Bu biraz da bizi kendimize geri getirdi. Diğer apartlar hepimizin malumu günlük kiraya verilip, valimizin ve emniyet müdürümüzün dediği gibi kötü amaçla kullanılıyordu. Bunlarla ilgili de gerekli yasal işlemler yapılıyor. İkinci önemli konu ise bu durumdan sonra kira fiyatları önemli oranda düştü. Bir ara yükselen fiyatlar şimdi normal hale geldi diyebilirim."


Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor
Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor

Süleyman Demirel, Üniversite, Isparta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta esnafı, 50 bin üniversitelinin dönmesini bekliyor - Son Dakika

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