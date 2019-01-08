Isparta Evde Yalnız Kalan 3 Kardeş Çıkan Yangında Dumandan Etkilendi

Evde yalnız kalan 3 kardeş çıkan yangında dumandan etkilendi
ISPARTA'da babanın işte, annenin ise pazarda olduğu sırada 3 kardeşin yalnız kaldığı evde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen kardeşler mahalleli tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi
2227 sokaktaki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Babanın işte olduğu, annenin ise pazara gittiği sırada İclal, İbrahim ve Musa Koç
kardeşler evde yalnız kaldı. Bu sırada oturma odasındaki kanepede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Evde mahsur kalan çocuklar ise üst kattaki ev sahibi Hasan Uysal
ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilendiği belirlenen 3 kardeşi ambulansla hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi.