Son Dakika Haberleri: Isparta Evde Yalnız Kalan 3 Kardeş Çıkan Yangında Dumandan Etkilendi

Isparta Evde Yalnız Kalan 3 Kardeş Çıkan Yangında Dumandan Etkilendi

24 dakika önce

Evde yalnız kalan 3 kardeş çıkan yangında dumandan etkilendiISPARTA'da babanın işte, annenin ise pazarda olduğu sırada 3 kardeşin yalnız kaldığı evde yangın çıktı.

Evde yalnız kalan 3 kardeş çıkan yangında dumandan etkilendi

ISPARTA'da babanın işte, annenin ise pazarda olduğu sırada 3 kardeşin yalnız kaldığı evde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen kardeşler mahalleli tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227 sokaktaki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Babanın işte olduğu, annenin ise pazara gittiği sırada İclal, İbrahim ve Musa Koç kardeşler evde yalnız kaldı. Bu sırada oturma odasındaki kanepede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evde mahsur kalan çocuklar ise üst kattaki ev sahibi Hasan Uysal ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilendiği belirlenen 3 kardeşi ambulansla hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:27 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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