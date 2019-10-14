Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti

Isparta İl Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıkladı.



Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı yaptığı istifa açıklamasında, şunları söyledi:



"7 Ağustos 2017 tarihinden beri yürütmekte olduğum İl Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde Isparta hakemliğinin verilecek her göreve hazır olmasını, görevi başarıyla tamamlayarak verilecek bir sonraki görevde tercih edilmesini, bunun da hakemlerimizin bir üst kategoride Isparta ilini başarıyla temsil etmesini hedef olarak aldım. Bu görevde kısmen başarılı kısmen de başarısız olduk. Görevim süresince desteğinizi ve yardımlarınızı hep hissettim. Bunun için sizlere minnet ve şükranlarını sunarım. Biliyorum ki ortak amacımız, Isparta'da futbolun başarısı ve belli bir seviyeye gelmesi bu nedenle bu toplumun içinde olmaya devam edeceğiz. Bu bir nöbet, devralacak arkadaşlarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla arzı veda eder, saygılar sunarım". - ISPARTA