Son Dakika Haberleri: Isparta Gölcük Gölü'nde Telef Olmuş At Bulundu

Isparta Gölcük Gölü'nde Telef Olmuş At Bulundu

47 dakika önce

Isparta kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde telef olmuş at bulundu.

Isparta kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde telef olmuş at bulundu.

Isparta'da günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan Gölcük Gölü'nün içinde dün vatandaşlar tarafından telef olmuş at bulundu. Atı görenler hemen görevlilere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi'ne bağlı yetkilileri göle gelerek, suyun içindeki atı çıkardı. Neden öldüğü bilinmeyen atın leşi olay yerinden uzaklaştırılıp, bir noktaya gömüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

Gölcük, Isparta, Güncel
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