Isparta Gölcük Gölü'nde Telef Olmuş At Bulundu
47 dakika önce
Isparta kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde telef olmuş at bulundu.
Isparta
kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük
Gölü'nde telef olmuş at bulundu.
Isparta'da günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan Gölcük Gölü'nün içinde dün vatandaşlar tarafından telef olmuş at bulundu. Atı görenler hemen görevlilere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur
6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi'ne bağlı yetkilileri göle gelerek, suyun içindeki atı çıkardı. Neden öldüğü bilinmeyen atın leşi olay yerinden uzaklaştırılıp, bir noktaya gömüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:11 Kaynak: DHA
Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti
300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada