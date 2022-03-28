Isparta Gölcük Tabiat Parkında bahar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

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Isparta Gölcük Tabiat Parkında bahar havası dron ile görüntülendi

ISPARTA - Isparta'da hava sıcaklıklarının artmasıyla güneşli havanın hakim olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Isparta kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla bugün birçok vatandaşa ev sahipliği yaptı. Ispartalılar güneşli havayı fırsat bilerek Gölcük'te keyifli anlar yaşadı. Tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi ve mangal yakıp voleybol oynayarak zaman geçirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda, güneşli havanın ortaya çıkardığı eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.