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Isparta göller ekspresi hizmete giriyor

1 saat önce

Göller Ekspresi hizmete giriyorTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin ardından, Isparta-İzmir hattında 25 Ekim'den itibaren Göller Ekspresi seferi başlayacak.

Göller Ekspresi hizmete giriyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara- Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin ardından, Isparta- İzmir hattında 25 Ekim'den itibaren Göller Ekspresi seferi başlayacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin 25 saatlik süren keyifli seferine rakip geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin biletlerini günler öncesinden aldığı Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi başlayacak.

Isparta- İzmir hattındaki ilk sefer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'de törenle başlayacak. Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşan Göller Ekspresi, yenilenen hattında Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Isparta göller ekspresi hizmete giriyor

Doğu Ekspresi, Isparta, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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