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Isparta Gül Fuarı'nda konser coşkusu

1 saat önce

Isparta Belediyesi 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin akşam bölümünde Eray Gönendi ve Didem konseri gerçekleştirildi.

Isparta Gül Fuarı'nda konser coşkusu, System.String[]
Isparta Belediyesi 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin akşam bölümünde Eray Gönendi ve Didem konseri gerçekleştirildi.

Animasyon gösterilerinin de yer aldığı programda ilk olarak Didem sahne aldı. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konserde, Eray Gönendi de unutulmaz bir akşam yaşattı. Didem ve Eray Gönendi birlikte yaptıkları düet ile geceyi noktaladı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün ve Uğur Büyükçulcu, belediye meclisi üyeleri, çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede sanatçılara çiçek takdiminde bulunuldu.

Gözgün: "Onlar içimizden biri"

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Didem ve Eray Gönendi'nin seslendirdiği parçalarla vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattığını söyledi. Gözgün, "Onlar içimizden biri. Sayın Başkanımızın 'biz birbirimizle daha güçlüyüz' şeklinde bir sözü var. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha nice güzel etkinliklerde bir arada olacağız. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık" dedi.

Büyükçulcu: "Siz varsanız biz buradayız"

Bu programın bir parçası olan seyirciye ve tüm katılımcılara teşekkür eden Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyüçulcu da, "Eğer siz varsanız biz buradayız. Bu güzel ilginiz, güzel desteğiniz sürdükçe bu güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Isparta, Güncel
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