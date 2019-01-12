Isparta Gül İki Sanayi Sitesi'nin İmar Planı Onayı Sonuçlandı

Isparta'nın Bozanönü yolunda 1 milyon 200 bin metrekarelik Gül İki Sanayi Sitesi'nin mimari projesi tamamlanırken, imar planı onayı da sonuçlandı.

Isparta'nın Bozanönü yolunda 1 milyon 200 bin metrekarelik Gül İki Sanayi Sitesi'nin mimari projesi tamamlanırken, imar planı onayı da sonuçlandı. Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan Gül 2 Sanayi Sitesinde çalışmalarına başlanabilecek.



340 metrekare ile 2 bin 560 metrekare arasında 978 adet dükkan, 30 metre genişliğinde yollar, 110 bin 200 metrekare park alanı, 6500 metrekare meydan, cami, kapalı otoparklar alanları, yine spor alanları, gezi yolları, sosyal kültürel tesis alanları ile içerisine meslek lisesi yeri ile akaryakıt istasyonu bulunan toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik Gül 2 Sanayi Sitesinin mimari projesi çizildi. Dosya bir süre önce askıdan indi ve hiçbir itirazla karşılaşılmadı. Alanın şimdi de imar planı onayı da bitti. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Arazilerin alımları, istimlakları bittiği anda ya da tamamlanan kısımlarda inşaat başlayabilir. Belediye olarak imar onayını verdik" dedi.



"Bu geleceğimizin projesidir"



1 milyon 200 bin metrekare, bu parsel alanında sosyal donatı alanları yapıldığını dile getiren Günaydın, 110 bin 200 metrekare park alanı bulunduğunu kaydetti. Günaydın, "Burası da ileride Isparta'nın ikinci bir fuar alanı olarak dahi kullanılabilecek. Ayrıyeten 6500 metrekare meydan, cami, kapalı otoparklar yapıldı. İlk defa bir sanayi çarsısında kapalı otopark projesi, meydan altı uygulamaları gerçekleştirildi. Spor alanları, gezi yolları, sosyal kültürel tesis alanları ile içerisine meslek lisesi yeri ile akaryakıt istasyonu koyduk. Projede 340 ile 2560 metrekare arasında 978 adet dükkan bulunuyor. 30 metre yollar bırakıldı. Trafikte herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bu geleceğimizin projesidir."



Çünür Yenişehir ve bin 800 dönümlük yeni şehir alanında olduğu gibi 30 metrelik yolların olduğunu bildiren Başkan Günaydın şu ifadeleri kullandı:



"Sebebi nüfusumuz 800 bin, bir milyona vardığında bu şehirler hazır hale gelmiş oluyor. Raylı sistemlerin gelecekte sorun olmaması için bu üç yerde de düşünülmüştür, bundan sonra da düşünülecektir. Esas hedef budur, 'imar önemli değil' diyenler tamamen boş sözler söylemektedir. İmar çok önemlidir. Mimar Sinan Caddemiz keşke 20 metre olsaydı, o zaman monaray, raylı sistemin merkeze kadar gelme şansı vardı. Şimdi zorlanıyoruz, yok alttan, yok tünelden yok üstten geçsin düşüncesi doğuyor." - ISPARTA

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