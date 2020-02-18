Isparta güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
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Isparta güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor

7 saat önce

Güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyorISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19), kaldığı aparttaki odasında, boğazını sıkıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılanmasına 25 Şubat 2020 Salı günü başlanacak.

Güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19), kaldığı aparttaki odasında, boğazını sıkıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılanmasına 25 Şubat 2020 Salı günü başlanacak. Zanlı hakkında 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

İDDİANAME GEÇEN ARALIK AYINDA KABUL EDİLDİ

Zafer Pehlivan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, geçen yıl Aralık ayında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Zafer Pehlivan hakkında, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylara da yer verildi.

KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI, ARDINDAN BIÇAKLADI

4 sayfalık iddianamede; sanık ve Cankel'in gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilerek, Pehlivan'ın Cankel'in boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim" dediği belirtildi. Pehlivan'ın, Cankel'i dövmesi üzerine polise haber verildiği ve gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı kaydedildi. İfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastaneye gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce elleri sonra da kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı" ifadeleri yer aldı. İddianamede, "Bıçağı toplam 6 kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir" denildi.

İddianamede, Zafer Pehlivan'ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinden çıkan mektuba da yer verildi. Mektupta, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine de yer verildi.

İLK DURUŞMAYA SON 1 HAFTA

Burdur Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Pehlivan'ın Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı ilk duruşma, 25 Şubat 2020 Salı günü görülecek. Zafer Pehlivan bu duruşmayla ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Isparta güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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