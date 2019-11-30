Isparta gülkart vize işlemlerinde süre uzatıldı

Gülkart vize işlemlerinde süre uzatıldı

Isparta'da toplu taşımadan indirimli yararlanmak isteyen öğrenciler yaptırmaları gereken vize başvurusunu son günlere bırakınca Gülkart dolum merkezi önünde uzun kuyruk oluştu. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yoğunluktan dolayı süreyi 7 gün daha uzattı.

Isparta'da öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, toplu taşımadan indirimli yararlanmaları için 1-30 Kasım tarihleri arasında yaptırmaları gereken vize işlemlerini son günlere bırakınca, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gülkart dolum merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Toplu taşımadan, vize yaptırmaları durumunda 1.75 liraya, vize yaptırmamaları halinde ise 2.25 liraya yararlanacak öğrencilerin son günlerde oluşturduğu yoğunluk üzerine SS 18 Nolu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi süre uzatma kararı aldı.

Kooperatiften yapılan açıklamada, 30.11.2019 tarihinde sona eren öğrenci Gülkart vizeler yoğunluktan dolayı bir hafta uzatılmıştır denildi.