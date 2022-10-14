EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Isparta Eğirdir Gölü'nde dün bulunan kadın cesedinin 20 yaşındaki Selcan Kukulu'ya ait olduğu belirlendi.

Eğirdir'de balıkçılık yapan Güven Taşan, dün saat 14.00 sıralarında, balık ağlarını topladığı sırada Eğirdir Gölü limanı açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi olduğunu fark edip, durumu polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, balıkçıların da yardımıyla Eğirdir Limanı'na getirildi. Ambulansla morga götürülen cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Isparta'ya gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında cansız bedenin Selcan Kukulu'ya ait olduğu belirlendi. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis, Selcan Kukulu'nun tek başına Liman mevkiinde dolaştığını tespit etti. İntihar etmiş olabileceği ihtimali değerlendirilen Kukulu'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak Selcan Kukulu'nun cenazesinin Eğirdir ilçesi Akdoğan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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HABER Kemal ERBENISPARTA, (DHA)-