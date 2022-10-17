Isparta gündem haberi | Isparta'da okullara spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Isparta gündem haberi | Isparta'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

17.10.2022 16:32
Isparta gündem haberi | Isparta'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

Isparta haberi: Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kentteki 14 okula Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri teslim etti.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kentteki 14 okula Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri teslim etti.

Baydur, gazetecilere yaptığı açıklamada, voleybol, basketbol, futbol, hentbol sporlarına ilişkin malzemelerin öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Hedeflerinin öğrencilerin sportif faaliyetlere yönetmek olduğunu belirten Baydur, "24 okulumuza 48 basketbol potası ve 22 okulumuza masa tenisi masası Ahmet Hilmi Yiğit MTAL tarafından üretildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satın alınan malzemelerimiz okullarımızda öğrencilerimiz için hazırlar. Okullarımıza ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, basketbol, gençlik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta gündem haberi | Isparta'da okullara spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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