BAKAN AKAR VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN AKAR VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

01.10.2022 00:58

Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı (2)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Isparta programı kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Isparta programı kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesini ziyaret etti. Bakan Akar, Vali Aydın Baruş ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Akar, ziyaretlerinin ardından Tarihi Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Isparta, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN AKAR VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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